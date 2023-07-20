Моор подал в избирком второй пакет документов для регистрации на губернаторские выборы

Тюменский избирком до 24 июля включительно ведет прием документов для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора Тюменской области в Избирательную комиссию Тюменской области, сегодня такой пакет документов сдал Александр Моор.

Как пояснил Моор в своем телеграм-канале, во втором п акете необходимых для регистрации документов листы с именами и подписями более 200 депутатов поселений городских и муниципальных округов Тюменской области, Югры и Ямала, которые "представляют интересы подавляющего большинства жителей наших трёх субъектов Российской Федерации".

Помимо Моора, документы на участие в выборах главы региона в избирком Тюменской области подали Иван Левченко (КПРФ), Владимир Пискайкин (СРЗП) и Денис Садовников (ЛДПР).