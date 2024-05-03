Тюменские гиды-пенсионеры рассказали об участницах войны

В преддверии празднования 79-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на базе партнеров Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева волонтёр проекта "Гиды 55+. Перезагрузка" Благотворительного фонда "Старшее поколение" Светлана Ерофеева поведала тюменцам о героинях тех лет, которыми может гордиться подрастающее поколение.

Гид 55+ демонстрировала слайды с фотографиями времен, где не было семьи, из которой бы не ушли на фронт родные и любимые люди. Каждый экскурсант проникся рассказами о всех трудностях и о том, как они ежедневно с ними справлялись.

Особое внимание экскурсовод уделил именам Героев Тюменской области. Светлана Ивановна рассказала историю жизни участницы Великой Отечественной войны старшего сержанта Алексеевой Полины Николаевны. После завершения военных действий награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги", медалью "Жукова" и знаком "Отличный связист".

Зоя Васильевна Рыбкина, лейтенант медицинской службы, награждена за героизм, проявленный на полях сражений, медалями: "За оборону Сталинграда", "За боевые заслуги", "Ветеран труда", удостоена почетного звания "Отличник здравоохранения".

В ходе литературной гостиной "Женское лицо войны" для присутствующих были исполнены трогательные авторские стихи и песни, посвященные тому страшному промежутку жизни.

"Сегодня мы отдали дань глубокого уважения смелым людям, чьи имена навсегда вписаны в летопись мужества и отваги. Ознакомившись с биографией своих землячек, понимаю, что благодаря их самоотверженности мы живем в мирное время", – поделился впечатлением Булатов Юрий, участник проекта "Гиды 55+. Перезагрузка".

Участником мероприятий, проводимых в рамках социального проекта "Гиды 55+. Перезагрузка", может стать каждый тюменец старше 55 лет. Подробную информацию можно узнать по телефону: (3452) 51-77-05 или на официальной странице Благотворительного фонда "Старшее поколение" ВКонтакте.