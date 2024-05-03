Тюменские аграрии начали сев зерновых культур

17:07 03 мая 2024
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Сев зерновых и зернобобовых культур начался в Тюменской области - ячменем, горохом и овсом засеяно уже 1 300 гектаров в Исетском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах и Заводоуковском городском округе. Сев пшеницы начнется в середине мая.

В этом году в регионе зерновыми и зернобобовыми культурами планируется засеять почти 732 тысячи гектаров, более 31 тысяч гектаров - техническими культурами. Запланировано высадить в открытом грунте около 1 тысячи гектаров различных овощей, более 7,7 тысячи гектаров картофеля.

НА сегодня на полях региона на 85 процентов завершено ранне-весеннее боронование, посеяно 96 гектаров овощей в Тюменском районе и Заводоуковском городском округе и 600 гектаров технических культур в Исетском районе и Заводоуковском городском округе. Минеральные удобрения внесены на 28 000 га. Прошли обеззараживание 48 % семян.

Теги: АПК
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