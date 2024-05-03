Пассажиропоток в аэропорту Рощино вырос более чем на 7%

С начала 2024 года общий пассажиропоток Международного аэропорта Рощино вырос на 7,2% по сравнению с прошлым годом и составил 750 096 пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта.
В апреле пассажиропоток аэропорта Рощино составил 201 630 пассажиров, что на 7,8% больше аналогичного показателя апреля 2023 года. На внутрироссийских рейсах обслужено 186 410 пассажиров, что на 7,2% превышает показатель апреля 2023 года, а на международных рейсах — 13 844 пассажира (+11,2%).
Самыми динамичными направлениями апреля на внутрироссийских авиалиниях стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новый Уренгой и Салехард.
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