Тюменки успешно выступили на окружных соревнованиях по тяжелой атлетике

В Курганской области состоялись чемпионат и первенство Уральского федерального округа по тяжелой атлетике, участие в них приняли 300 тяжелоатлетов.

В чемпионате тюменка Анастасия Анзорова взяла золото в весе 64 кг и завоевала кубок абсолютного чемпиона среди женщин. Среди юных спортсменок в своих весовых категориях серебряные медали завоевали Людмила Колычева, Дарина Артемьева и Арина Савич. Бронзовая награда на счету у Софии Антоненко. На четвертой строчке турнирной таблицы расположилась Мария Спивак.

Сборная команда девушек Тюменской области отличилась в первенстве — они заняли третье общекомандное место.

Юные спортсменки тренируются у Рима Кульмаметова и Павла Журавлева, а женщины - у Владимира Шабалина.

"Атлетки показали очень достойный результат! Они впервые в своих возрастных категориях от 13 до 17 лет участвовали в соревнованиях такого уровня и вошли в число призеров. Более того, наши спортсменки 15-17 лет отобрались на финал XII Летней всероссийской спартакиады учащихся. Состязания пройдут в августе в Краснодарском крае", - отметил тренер-преподаватель спортивной школы №2 Тобольска Рим Кульмаметов.