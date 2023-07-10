Пять партий выдвинули своих кандидатов на участие в допвыборах в Тюменскую облдуму

В тюменском избиркоме 8 июля завершилось заверение списков кандидатов для представления в окружные избирательные комиссии документов о выдвижении кандидатов на дополнительных выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва по двум одномандатным избирательным округам.
В допвыборах депутатов облдумы будут участвовать кандидаты партий "Коммунисты России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты– За правду", "Единая Россия" и "Новые люди" (только по одномандатному избирательному округу № 19), сообщил председатель Избиркома Игорь Халин.
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