Пять партий выдвинули своих кандидатов на участие в допвыборах в Тюменскую облдуму

В тюменском избиркоме 8 июля завершилось заверение списков кандидатов для представления в окружные избирательные комиссии документов о выдвижении кандидатов на дополнительных выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва по двум одномандатным избирательным округам.

В допвыборах депутатов облдумы будут участвовать кандидаты партий "Коммунисты России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты– За правду", "Единая Россия" и "Новые люди" (только по одномандатному избирательному округу № 19), сообщил председатель Избиркома Игорь Халин.