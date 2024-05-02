Семьи участников СВО разработают собственные социальные проекты

15:04 02 мая 2024
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Со 2 по 4 мая в  "Олимпийской Ребячке" под Тюменью пройдет выездная программа социального проекта "СВОи для СВОих", ставшего победителем специального конкурса на предоставление грантов губернатора Тюменской области.

Участие в заезде примут семьи участников СВО, эксперты и партнеры проекта. В рамках программы пройдут образовательные мастер-классы и защита проектов, которые разработали сами участники.

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