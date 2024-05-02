Профориентационный День семьи провели в Тюмени

Кто оказывает наибольшее внимание на профессиональный выбор ребёнка? Школа? Родители? А может быть, герой сериала? Как помочь ребёнку сделать правильный выбор и при этом не навредить?

На эти и другие вопросы ответили тюменским родителям в Кадровом центре "Работа России" на Дне семьи. Задача таких встреч – профессиональная ориентация для подростков с одновременным "включением" в неё родителей. Как правило, именно родители помогают ребенку с профессиональным самоопределением, а значит, они сами должны быть хорошо информированы о ситуации на рынке труда и тех профессиях, которые будут востребованы в ближайшем будущем. Пока школьники проходили тестирование на выявление личностных особенностей и предпочтительную для них профессиональную сферу, психолог Кадрового центра делилась с родителями полезными советами о том, как помочь ребёнку найти свой путь.

"Не запугивайте детей фразами в духе "Не будешь учиться – будешь дворником". Наоборот, нарисуйте им будущие победы и перспективы, замотивируйте их. Будущее должно манить", - отметила Любовь Заворина, заведующая сектором по развитию карьеры и профессиональных навыков.

Своим мнением о родительском участии поделилась Елена, мама одного из выпускников. "Я считаю, что родители должны помочь ребёнку принять выбор, но ненавязчиво, не давя на него. Может быть, рассказать о своих профессиях, о профессиях, с которыми они знакомы. И таким образом помочь ребёнку понять, что он вообще хочет и в каком направлении ему двигаться дальше", - отметила женщина.

После тестирования и беседы с психологом, семьи воссоединились и отправились по кабинетам-модулям, каждый из которых посвящён определённой профессиональной сфере. Там дети смогли "примерить" профессии, испытав себя на тренажёрах-симуляторах, а профконсультант Кадрового центра подробно рассказала о плюсах и минусах работы в каждой отрасли и о возможностях обучения соответствующим профессиям и возможным ограничениях.

По окончании мероприятия своими мыслями о прошедшей встрече поделились и сами школьники. Восьмиклассник Семён рассказал, что с будущей профессией он пока не определился: "Но сегодняшний день мне довольно сильно помог, сузив круг выбора. Тестирование показало, что мне подходят профессии связанные с цифрами и знаками. И я согласен, я думаю, что такая работа мне действительно подходит".

Попасть на "День семьи" могут все желающие. Для посещения обязательна предварительная запись по телефону: 8(3452)27-31-18, доб. 520, 524, 517. Услуга представляется бесплатно.