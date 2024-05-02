Тюменская область - в пятёрке лучших во Всероссийском рейтинге ГТО

15:32 02 мая 2024
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По итогам работы с учетом первого квартала 2024 года Тюменский регион сохраняет позиции в числе лидеров Всероссийского рейтинга ГТО.

 

Лидерство региона подтвердил Упоровский район, показав наиболее эффективную работу по популяризации комплекса "Готов к труду и обороне". Именно там оказались высокие показатели доли населения, принявших участие в выполнении нормативов, в том числе на знаки отличия.

 

Второе место в рейтинге занял Сорокинский район, прибавив пять позиций.

 

Аромашевский район замкнул тройку лидеров, традиционно удерживая высокие позиции.

 

Позицию сохранил и Юргинский район, расположившись на четвертом месте. Помимо большого количества жителей, принявших участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, в этом муниципальном образовании хороший результат по опубликованным информационным материалам про внедрение и реализацию комплекса.

 

На пятой строчке расположился Ишим, поднявшись с шестой позиции. Город демонстрирует высокие показатели доли населения, зарегистрированного в электронной базе данных, принявшего участие в выполнении нормативов, а также по количеству публикаций в СМИ.

 

Эффективность работы по сравнению с прошлым кварталом также повысили город Тобольск, Омутинский и Абатский районы, Голышмановский городской округ.

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