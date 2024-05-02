Более 138 тысяч жителей Тюменской области проголосовали за объекты благоустройства

2,2 млн жителей УрФО приняли участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, из них 138,3 тысяч - в Тюменской области.

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, в этом году в голосовании приняли участие рекордное количество жителей страны - 17,2 миллиона, на три миллиона человек больше, чем в прошлом году.

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев отметил, что свой голос за объекты и территории, которые нужно благоустроить, отдали 2,2 миллиона жителей УрФО - на 360 тысяч человек больше, чем год назад:

Благодарю всех, кто принял участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства! Ваша активная позиция поможет преобразить города, сделать их удобными и безопасными, сформировать комфортную для жизни среду.

Полпред также поблагодарил муниципальные и региональные органы власти за сопровождение хода голосования и напомнил, что при реализации проектов необходимо внимательно следить за качеством работ и соблюдением сроков строительства.

В этом году регионы УрФО представили на выбор жителям 475 проектов в 141 муниципальном образовании. Всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится по инициативе Президента России Владимира Путина.