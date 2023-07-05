"Единая Россия" согласовала кандидатуры на должность губернатора Ямала

10:00 05 июля 2023
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Генсовет "Единой России" согласовал кандидатуры для  внесения губернатору Тюменской области на должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Это действующий губернатор Дмитрий Артюхов, директор Муниципального бюджетного учреждения "Губкинская телерадиокомпания "Вектор" Ольга Пескова и депутат Госдумы Дмитрий Погорелый.

Единый день голосования в Тюменской области состоится 10 сентября. Выборы проводятся по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Югру и Ямал. В случае победы на выборах кандидат ЕР предложит Президенту России кандидатуры глав автономий, а президент РФ внесет отобранных кандидатов в законодательные органы автономных округов.

Теги: Александр Моор , выборы , губернатор , Дмитрий Артюхов , Единая Россия
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