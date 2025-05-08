Спектакли на основе "Героя нашего времени" создадут тюменцы

Для тюменской молодежи проведут образовательную лабораторию по написанию театральных инсценировок. Мероприятие пройдет с 19 по 24 мая в Молодежном театральном центре "Космос".

Тюменцы в возрасте от 18 до 35 лет научатся писать тексты для постановок на сцене по роману Михаила Лермонтова. Участие бесплатное по предварительной регистрации в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во "ВКонтакте".

В течение шести дней тюменцы будут работать над адаптацией произведения "Герой нашего времени", исследуя методы преобразования прозы в сценическую форму. Программа лаборатории включает теоретическую и практическую части. На первой молодые люди познакомятся с основами драматургии. На второй — перейдут к работе с произведением.

Участники лаборатории узнают секреты написания инсценировок, освоят индивидуальные подходы к разработке сценариев и научатся избегать типичных ошибок. Они также освоят навыки определения ключевой темы, построения сюжета, выбора сцен и преобразования литературного материала в сценический. Куратором выступит Дмитрий Тарасовов — драматург, преподаватель, арт-директор конкурса новой драматургии "Ремарка" из Москвы, - сообщает Мой-портал.ру.

"Мы продолжаем поддерживать молодых театральных деятелей и создавать условия для их профессионального роста. Наша лаборатория предоставляет возможность не только работать с классическими произведениями, но и исследовать современные способы их сценического воплощения", — поделилась Ирина Вадачкория, руководитель Молодежного театрального центра "Космос".