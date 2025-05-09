В Тюменской области активно работает программа "Земский доктор"

Программа "Земский доктор", направленная на привлечение медицинских

специалистов в сельские районы, демонстрирует свою эффективность не только финансовыми показателями, но и позитивным влиянием на жизнь отдельных людей и семей.

Так, например, врач-психиатр Юлия Ищенко в период обучения в ординатуре медицинского университета по специальности "психиатрия", Юлия проходила практическое обучение в стационаре ГБУЗ ТО "ОКПБ" поселка Винзили Тюменской области, за время которого проявила свое стремление к профессиональному развитию, желанию помогать людям, умение применять полученные теоретические знания в практику.

Зарекомендовав себя ответственным, исполнительным, добросовестным и

перспективным работником, Юлия получила предложение о постоянной работе и участии в программе "Земский доктор", - сообщает АиФ-Тюмень.

"Я много слышала об этой программе, – рассказывает Юлия, – но

изначально сомневалась в своем участии. Однако, благодаря поддержке и

вниманию руководства учреждения, я осознала важность вклада молодых

специалистов в развитие здравоохранения региона".

"Финансовая поддержка, безусловно, играет важную роль, особенно для

молодых семей, где оба супруга – врачи, как в моем случае. Она позволяет нам обеспечить достойный уровень жизни и сосредоточиться на профессиональном развитии", – отмечает Юлия.