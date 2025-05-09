Итоги нескольких месяцев 2025 года подвела тюменская автоинспекция

В 2025 году в Тюменской области снизилось число ДТП по вине водителей легкового, грузового транспорта и автобусов, зато зафиксировано больше ДТП с участием мотоциклистов.

"По вине водителей в регионе произошло 595 ДТП, это 90% от всех дорожных аварий, погибли 47 человек, 812 человек получили ранения, - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Есть положительные тенденции значительного снижения аварийности по вине водителей в состоянии опьянения, совершивших ДТП из-за выезда на встречную полосу, а число ДТП из-за нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов снизилось на четверть", - отметил Андрей Миллер.

Сотрудники Госавтоинспекции ведут с водителями разъяснительную работу, кроме того в регионе проходят целевые профилактические мероприятия: "Нетрезвый водитель", "Сплошные проверки" водителей на трезвость, "Встречная полоса", "Пешеходный переход", - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.