Абитуриентам назвали минимальные баллы для поступления в тюменские вузы

В мае начинается основной этап ЕГЭ-2025. Приемные комиссии вузов Тюмени откроются 20 июня. В Тюменской области экзамены сдадут более 12 тысяч человек, в том числе более 11,7 тысячи — выпускники нынешнего года.
Сколько баллов нужно набрать абитуриентам, чтобы подать документы в приемную комиссию.
Минимальные баллы для поступления в вузы Тюмени:
45 баллов - обществознание
44 балла - информатика
40 баллов — русский язык, профильная математика, география, литература
39 баллов — физика, химия, биология
36 баллов — история
30 баллов — иностранные языки
Информация актуальна для поступления в Тюменский государственный университет, Тюменский индустриальный университет, Тюменский институт культуры, Аграрный университет Северного Зауралья.
В Тюменский государственный медицинский университет минимум по профильным предметам — химии, биологии и русскому языку - зависит от направления подготовки: от 36 до 40 баллов.
В ТВВИКУ им. Маршала инженерных войск А.И. Прошлякова потребуются математика, русский язык и физика. В зависимости от специальности баллы варьируются от 27 до 41.
Кроме того, в вузах есть дополнительные внутренние испытания для абитуриентов, за которые также предусмотрена шкала оценок, - сообщает Вслух.ру.
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