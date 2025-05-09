Абитуриентам назвали минимальные баллы для поступления в тюменские вузы

В мае начинается основной этап ЕГЭ-2025. Приемные комиссии вузов Тюмени откроются 20 июня. В Тюменской области экзамены сдадут более 12 тысяч человек, в том числе более 11,7 тысячи — выпускники нынешнего года.

Сколько баллов нужно набрать абитуриентам, чтобы подать документы в приемную комиссию.

Минимальные баллы для поступления в вузы Тюмени:

45 баллов - обществознание

44 балла - информатика

40 баллов — русский язык, профильная математика, география, литература

39 баллов — физика, химия, биология

36 баллов — история

30 баллов — иностранные языки

Информация актуальна для поступления в Тюменский государственный университет, Тюменский индустриальный университет, Тюменский институт культуры, Аграрный университет Северного Зауралья.

В Тюменский государственный медицинский университет минимум по профильным предметам — химии, биологии и русскому языку - зависит от направления подготовки: от 36 до 40 баллов.

В ТВВИКУ им. Маршала инженерных войск А.И. Прошлякова потребуются математика, русский язык и физика. В зависимости от специальности баллы варьируются от 27 до 41.

Кроме того, в вузах есть дополнительные внутренние испытания для абитуриентов, за которые также предусмотрена шкала оценок, - сообщает Вслух.ру.