В Тюмени возобновили капитальный ремонт улицы Ленина

На улице Ленина в Тюмени продолжается капитальный ремонт, в связи с этим перекрыты участки дорог от улицы Красина до улицы Челюскинцев, на объекте глава города Руслан Кухарук, представители департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, подрядчика И ГИБДД обсудили ход работ и корректировку схемы движения.

"Работы ведутся активно, строители использовали также выходные и праздничные дни. После того как полностью снимут верхний слой асфальта, сетевые организации приступят к замене изношенных коммуникаций. Параллельно археологи будут вести свои работы", - отметил Кухарук.

За строительный сезон – 2024 будет сделано более одного километра. Работы планируется выполнить и на примыкающих улицах:

- ул. Ленина от ул. Красина до ул. Челюскинцев;

- ул. Тургенева от ул. Республики до ул. Урицкого;

- ул. Семакова от ул. Ленина до ул. Урицкого;

- ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Урицкого.

В рамках проектных решений предусмотрено создание комфортной среды для пешеходов, будут проложены велодорожки, сделано новое наружное освещение, обустроены остановочные комплексы, высажены деревья и кустарники.

Подрядчик готов к выполнению работ, необходимые материалы заказаны.

Что касается организации временной схемы движения в центре города, то сегодня был проведен анализ транспорта и на основании полученных данных днем осуществляется перенастройка светофоров.