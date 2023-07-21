Пакет документов для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора Тюменской области представил Денис Садовников, выдвинутый политической партией ЛДПР, сообщает председатель областного избиркома Игорь Халин.

Кандидат ЛДПР на участие в выборах губернатора сдал документы в избирком

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