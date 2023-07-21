Кандидат ЛДПР на участие в выборах губернатора сдал документы в избирком

Пакет документов для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора Тюменской области представил Денис Садовников, выдвинутый политической партией ЛДПР, сообщает председатель областного избиркома Игорь Халин.
"Денис Владимирович представил полный пакет документов, необходимых для регистрации, включая максимально возможное число подписных листов - 215", - пояснил Халин.
В качестве кандидатур сенаторов Российской Федерации были предложены помощник депутата Тюменской облдумы Евгений Данников, консультант депутатской фракции Заксобрания ЯНАО Андрей Кузнецов, депутат Тюменской облдумы Глеб Трубин.
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