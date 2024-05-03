Спортшкола Луизы Носковой открыла набор детей на новый учебный год

В Областной спортшколе олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой до 27 мая ведется прием заявлений на отбор к зачислению в школу спортсменов по биатлону и лыжным гонкам (девушки и юноши 2008, 2009, 2010 годов рождения).

Прием ведется на отделение лыжных гонок 2006, 2007 г.р. (КМС); на отделение биатлона 2007 г.р. (КМС) - по решению тренерского совета и наличию вакантных мест; в 9, 10, 11 классы общеобразовательной школы. По результатам рассмотрения тренерским советом предоставленных заявлений спортсмены будут приглашены официальным вызовом на просмотровые сборы. Подробности о наборе и требованиях к пакету документов размещены на сайте cpsr72.ru