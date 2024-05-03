Путин наградил тюменцев медалью и почетными званиями

10:01 03 мая 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью и почетными званиями пятерых тюменцев.

Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден Александр Гребенкин — монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций АО "Тюменская домостроительная компания".

Четверо удостоены почетных званий: "Заслуженный работник физической культуры РФ" - тренер спортшколы №3 Тюмени Татьяна Зиндяева, "Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ" — главный специалист отдела филиала ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть" в городе Тюмени Анатолий Сартаков, "Заслуженный строитель РФ" — генеральный директор ООО "Специализированный застройщик Реконструкция-2000"  Михаил Вольфсон, монтажник строительных машин и механизмов АО "Тюменская домостроительная компания" Сергей Сухов, директор по строительству ООО "Проектно-Строительная компания "Дом" Владимир Федоров.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2024