Путин наградил тюменцев медалью и почетными званиями

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью и почетными званиями пятерых тюменцев.

Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден Александр Гребенкин — монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций АО "Тюменская домостроительная компания".

Четверо удостоены почетных званий: "Заслуженный работник физической культуры РФ" - тренер спортшколы №3 Тюмени Татьяна Зиндяева, "Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ" — главный специалист отдела филиала ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть" в городе Тюмени Анатолий Сартаков, "Заслуженный строитель РФ" — генеральный директор ООО "Специализированный застройщик Реконструкция-2000" Михаил Вольфсон, монтажник строительных машин и механизмов АО "Тюменская домостроительная компания" Сергей Сухов, директор по строительству ООО "Проектно-Строительная компания "Дом" Владимир Федоров.