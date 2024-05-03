В турнире по роллер-спорту выступили спортсмены 5-62 лет

В Нижней Тавде состоялись региональные чемпионат и первенство по роллер-спорту. Порядка 60 участников из Тюмени, Тюменского района и Нижней Тавды показали свои силы в "спринте" на дистанции 100 и 500 метров.

Победу в своих возрастных категориях на дистанции 100 м одержали Виктория Корниенко, Даниил Поляков, Александра Мигаль, Ярослав Седов, Алисия Бурля, Тимофей Михеев, Ульяна Астраханцева, Михаил Молоковский, Татьяна Зоричева, Арина Гильфанова, Илья Мельников, Федор Селиванов и Валерия Глушакова.

Лучшими на дистанции 500 м стали Виктория Корниенко, Сергей Серов, Ярослав Седов, Алиса Волохова, Алисия Бурля, Тимофей Михеев, Ульяна Астраханцева, Тимофей Щепелин, Татьяна Бирюкова, Илья Мельников, Арина Гильфанова, Валерия Глушакова и Федров Селиванов.

Президент федерации роллер-спорта Тюменской области Борис Федосеев:

В наших соревнованиях большой "разбег" по возрастным категориям - выступают как детсадовцы, которые не пробовали участвовать в состязаниях, так и пенсионеры. Опытных спортсменов не много, но они подают настоящий пример молодому поколению. Например, тюменцу Игорю Рычкову 62 года. Второй год подряд он выступает в чемпионате, а с этих стартов уехал с бронзовой медалью. Известный тюменский предприниматель Федор Селиванов тоже не впервые принимает участие в турнире. Спортсмен известен не только у нас, но и в других странах. Там он преодолевал различные дистанции на роликах, а шесть лет назад в Германии стал единственным россиянином, принявшем участие в популярном забеге вдоль Рейна.

По словам Бориса Андреевича, региональные чемпионат и первенство являлись отборочными на всероссийские старты, которые пройдут с 24 по 26 мая в Челябинске.