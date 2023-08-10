Голосовать на выборах губернатора готовы 82% тюменских избирателей

82% жителей Тюменской области готовы принять участие в выборах губернатора, со ссылкой на ВЦИОМ сообщает информцентр правительства региона.

Согласно исследованию социально-политической ситуации на юге Тюменской области, за последний год оценка жителями общественно-политической ситуации в регионе улучшилась. 69% назвали ситуацию стабильной, относительно спокойной, напряженной – только 3%. Отчасти стабильной, отчасти – нет ее считают 17%, затруднились в оценке 10%.

Отношение жителей юга Тюменской области к региональным органам власти положительное, если бы выборы губернатора состоялись на этой неделе, 82% ее жителей приняли бы в них участие.

Опросы проводились с 1 по 25 июня 2023 и с 22 июля по 1 августа 2023 года, в них приняли участие соответственно 1201 и 1500 жителей юга Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) в возрасте 18 лет и старше. Опрос проведен по заказу АНО "ЦМСП".