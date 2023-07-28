Моор, Левченко, Пискайкин и Садовников зарегистрированы кандидатами на пост губернатора Тюменской области

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Избирательная комиссия Тюменской области зарегистрировала всех выдвинутых кандидатов на должность губернатора, сообщил председатель избиркома Игорь Халин.

"Приняли решения нашей комиссии о регистрации всех выдвинутых кандидатов на должность губернатора Тюменской области. … В рамках этого же заседания утвердили количество, формы и текст бюллетеней на выборах губернатора Тюменской области", - сообщил Халин.

В избиркоме уточнили, что жителям Тюменской области, Югры и Ямала предстоит выбирать из четырех кандидатур: в качестве кандидатов на должность губернатора зарегистрированы действующий глава региона Александр Моор ("Единая Россия"), депутаты Тюменской облдумы Иван Левченко (КПРФ) и Владимир Пискайкин (СРЗП), депутат заксобрания Ямала Денис Садовников (ЛДПР).

Выборы губернатора Тюменской области назначены на 10 сентября.