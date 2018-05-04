Петицию тюменца против Киркорова подписали более 5 тысяч человек

Петиция тюменца Антона Тихонова с требованием лишить известного российского музыканта Филиппа Киркорова почетного звания народный артист Российской Федерации собрала более пяти тысяч подписей. Поводом для ее написания послужил скандальный клип поп-исполнителя “Цвет настроения синий”, в котором подростки распивают алкоголь, а сам Киркоров ругается матом.

По словам автора петиции, в видеоролике "открыто пропагандируется распущенное и развратное поведение, употребление алкоголя, используется нецензурная лексика". По мнению создателя обращения, это "не соответствует моральному облику человека, носящего звание народный артист".

"Король" российской поп-сцены не заставил долго ждать с ответом. На своей странице в Инстаграм он похвастался, что клип "Цвет настроения синий" набрал более 15 миллионов просмотров на YouTube, а композиция приблизилась к первому месту в украинских, белорусских, казахстанских и прибалтийских чартах.

"Пока там со мной борются и собирают подписи под „петициями против моего настроения в синем“, наше „Настроение в цвете синем“ успело возглавить хит-парады в главных чартах „APPLE MUSIC“ и в „ITUNES U“", — написал певец.

Автор петиции Антон Тихонов тем временем не отступает и продолжает собирать подписи. По его словам, комментарий Киркорова подтверждает намерение певца завоевать внимание публики к своей персоне любой ценой, невзирая на моральные обязательства, возложенные на него почетным званием народного артиста.

"Филипп Киркоров переводит внимание на популярность своей композиции, которая до выхода клипа не вызывала негативной реакции. Основанием для петиции послужила не песня, а аморальное поведение певца и действующих лиц в клипе, среди которых другие звезды эстрады и подростки", - обратил внимание Антон Тихонов.

Напомним, петиция была создана на популярном сервисе сhange.org 30 апреля и мгновенно распространилась в сети интернет, чем вызвала бурю эмоций и комментариев.

Статьи о петиции опубликовали многие СМИ, в том числе федеральные. Кроме того, новость собрала более 22 тысяч лайков и 2 тысяч комментариев в Инстаграм, на странице dnevniki_zvezd. Например, по мнению пользователя lyubovchernyshova, Киркоров сознательно игнорирует негатив в адрес своего творения.