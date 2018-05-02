Петиция против Киркорова собрала уже более тысячи подписей

Петиция тюменца Антона Тихонова с требованием лишить известного российского музыканта Филиппа Киркорова почетного звания народный артист Российской Федерации собрала уже более тысячи подписей. Поводом для ее написания послужил новый клип поп-исполнителя “Цвет настроения синий”.

Напомним, петиция была создана на популярном сервисе сhange.org 30 апреля и мгновенно распространилась в сети интернет, чем вызвала бурю эмоций и комментариев. Требование уже разместили многие российские сайты.

Кроме того, новость собрала большое количество лайков и комментариев в Инстаграм, на странице dnevniki_zvezd (более 18 тысяч лайков и пару тысяч комментариев). Тюменцы активно поддерживают петицию и продолжают собирать подписи.

"Поп-исполнитель дискредитировал себя этим клипом и утратил право находиться в списке народных артистов наряду, к примеру, с такими великими людьми, как Исаак Шварц, Константин Райкин, Алексей Герман. Артист должен говорить о вечных ценностях и показывать молодёжи пример, а не открыто пропагандировать распущенное и развратное поведение", - еще раз подчеркивает автор петиции Антон Тихонов

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