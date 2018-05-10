Россияне продолжают подписывать петицию против Киркорова

Петицию тюменца Антона Тихонова на популярном сервисе сhange.org, адресованную президенту РФ Владимиру Путину, с требованием лишить известного российского музыканта Филиппа Киркорова почетного звания народного артиста Российской Федерации подписали почти 11 тысяч человек.
Напомним, скандал разразился из-за нового клипа поп-исполнителя “Цвет настроения синий”, в котором подростки распивают алкоголь, а сам Киркоров ругается матом.
По словам автора петиции в видеоролике "открыто пропагандируется распущенное и развратное поведение, употребление алкоголя, используется нецензурная лексика". По мнению создателя обращения, это "не соответствует моральному облику человека, носящего звание народный артист".
Статьи о петиции опубликовали многие СМИ, в том числе федеральные. Кроме того, новость собрала более 22 тысяч лайков и 2 тысяч комментариев в Инстаграм, на странице dnevniki_zvezd. Под самой петицией подписанты приводят свои аргументы.
"Увидев клип, пришла в ужас! Деградация человека и общества! Как вообще это могло быть пущено по телевидению?! Страна, товарищ Президент, куда мы катимся? В синюю яму?! Или в навозную?!", - написала Юлия Паршикова.
"Куда мир катится?! Раньше актеры и певцы несли в массы культуру, красоту, гармонию, высокую нравственность. А теперь? Позор "королю эстрады"! Именно в кавычках, потому что с таким клипом он вышеупомянутого звания ну никак не заслуживает!", - считает Наталья Макарова.
Подпись под петицией поставил и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. По мнению эксперта, в своем творчестве Филипп Киркоров переступил черту морали.
"Мне кажется, что это просто за гранью, пусть даже в шутку показывать, как ребенок пьет алкоголь, несмотря на то, что в бутылке из под вина разумеется налит лимонад. Должна же быть определенная самоцензура у артиста его величины и статуса. Эта петиция, на мой взгляд, может спустить с небес на землю и показать, что он в своем творчестве зашел совершенно не туда", — добавил он.
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