Россияне продолжают подписывать петицию против Киркорова

Петицию тюменца Антона Тихонова на популярном сервисе сhange.org, адресованную президенту РФ Владимиру Путину, с требованием лишить известного российского музыканта Филиппа Киркорова почетного звания народного артиста Российской Федерации подписали почти 11 тысяч человек.

Напомним, скандал разразился из-за нового клипа поп-исполнителя “Цвет настроения синий”, в котором подростки распивают алкоголь, а сам Киркоров ругается матом.

По словам автора петиции в видеоролике "открыто пропагандируется распущенное и развратное поведение, употребление алкоголя, используется нецензурная лексика". По мнению создателя обращения, это "не соответствует моральному облику человека, носящего звание народный артист".

Статьи о петиции опубликовали многие СМИ, в том числе федеральные. Кроме того, новость собрала более 22 тысяч лайков и 2 тысяч комментариев в Инстаграм, на странице dnevniki_zvezd. Под самой петицией подписанты приводят свои аргументы.

"Увидев клип, пришла в ужас! Деградация человека и общества! Как вообще это могло быть пущено по телевидению?! Страна, товарищ Президент, куда мы катимся? В синюю яму?! Или в навозную?!", - написала Юлия Паршикова. "Куда мир катится?! Раньше актеры и певцы несли в массы культуру, красоту, гармонию, высокую нравственность. А теперь? Позор "королю эстрады"! Именно в кавычках, потому что с таким клипом он вышеупомянутого звания ну никак не заслуживает!", - считает Наталья Макарова.

Подпись под петицией поставил и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. По мнению эксперта, в своем творчестве Филипп Киркоров переступил черту морали.