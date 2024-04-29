Тюменские врачи провели уникальную операцию

Врачи тюменской областной клинической больнице №1 избавили 73–летнюю пациентку от тромба в сердце, выявленного на плановом осмотре. Положение усложнялось тем, что хирургическое вмешательство на открытом сердце предстояло делать в третий раз. В первом случае сердечный клапан удалось сохранить, во второй раз его заменили на биологический протез. Возраст, сопутствующие заболевания еще больше увеличивали риски. В мировой практике таких случаев описано всего около 20, поэтому многие центры России из-за крайне высоких рисков отказали в оперативном лечении.

"Мы решили пойти нетрадиционным путем и оперировать правосторонним доступом", - рассказал врач сердечно-сосудистый хирург Владлен Приходько. "Операция длилась около 3 часов. Она осуществлялась при подключении искусственного кровообращения через бедренные сосуды. В истории нашей клиники подобное вмешательство проводилось впервые", - рассказал второй хирург Григорий Ткаченко.

По словам лечащего врача пациентки, Елены Наумовой, ближайший послеоперационный период протекал благоприятно. Была подобрана необходимая "противотромбовая" терапия. Вскоре в удовлетворительном состоянии она была выписана из клиники.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.