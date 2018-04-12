Тюмень за день: 11 апреля

На Городской площади откроется выставка ретрофотографий Тюмени
В Тюмени стартуют Дни исторического и культурного наследия в рамках краеведческого проекта "Открой свой город заново". Тюменцам представят уличную выставку "Тюменские истории: дома, люди, судьбы".
В Тюмени Тотальный диктант напишут на пятнадцати площадках
14 апреля Тюмень присоединится к международной образовательной акции "Тотальный диктант – 2018". Написать диктант сможет любой желающий.
На Центральном рынке нашли нарушения правил пожарной безопасности
Нарушения требований пожарной безопасности выявили сотрудники МЧС и прокуратуры при внеплановой проверке.
Тюменцев приглашают на городской субботник
Первый в этом году общегородской субботник состоится в Тюмени 21 апреля. Прибраться на территории возле своего дома или предприятия призывают всех неравнодушных горожан.
В Тюменской области активизировались клещи
На прошлой неделе в Тюменской области было зарегистрировано два случая присасывания клещей, оба — у детей дошкольного возраста. Один из них произошел в Тюмени, другой в Тобольском районе.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru