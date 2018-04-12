Тюмень за день: 11 апреля

18:05 11 апреля 2018
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На Городской площади откроется выставка ретрофотографий Тюмени

В Тюмени стартуют Дни исторического и культурного наследия в рамках краеведческого проекта "Открой свой город заново". Тюменцам представят уличную выставку "Тюменские истории: дома, люди, судьбы".

В Тюмени Тотальный диктант напишут на пятнадцати площадках

14 апреля Тюмень присоединится к международной образовательной акции "Тотальный диктант – 2018". Написать диктант сможет любой желающий. 

На Центральном рынке нашли нарушения правил пожарной безопасности

Нарушения требований пожарной безопасности выявили сотрудники МЧС и прокуратуры при внеплановой проверке.

Тюменцев приглашают на городской субботник

Первый в этом году общегородской субботник состоится в Тюмени 21 апреля. Прибраться на территории возле своего дома или предприятия призывают всех неравнодушных горожан.

В Тюменской области активизировались клещи

На прошлой неделе в Тюменской области было зарегистрировано два случая присасывания клещей, оба — у детей дошкольного возраста. Один из них произошел в Тюмени, другой в Тобольском районе.

Теги: Тюмень за день
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