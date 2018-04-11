Тюменцев приглашают на городской субботник

Первый в этом году общегородской субботник состоится в Тюмени 21 апреля.

Прибраться на территории возле своего дома или предприятия призывают всех неравнодушных горожан. Управам административных округов Тюмени поручено организовать оповещение жителей города о предстоящих работах и принять заявки от граждан, в том числе от жителей индивидуальной застройки, коллективов средних профессиональных и высших учебных заведений, организаций различных организационно-правовых форм.

По традиции на уборку выйдут специалисты всех структурных подразделений администрации города. Улицы гостевого маршрута Тюмени приберут сотрудники организаций, которые расположены вдоль них.

Как сообщает администрация Тюмени, управы предоставят горожанам инвентарь и обеспечат вывоз мусора там, где выполнение работ по благоустройству не предусмотрено муниципальными контрактами. Речь идет о покраске лавочек и урн в парках и скверах, а также об уборке на городских пустырях и в лесах.

Планируется, что субботник пройдет с 9 до 13 часов.

В этом году общегородские субботники также намечены на 21 июля и 6 октября.

Телефоны управ административных округов:

МКУ "Служба заказчика по благоустройству ЦАО" – 35-34-92;

МКУ "Служба заказчика по благоустройству ЛАО" – 20-90-93;

МКУ "Служба заказчика по благоустройству КАО" – 43-23-89;

МКУ "Служба заказчика по благоустройству ВАО" – 51-02-55.