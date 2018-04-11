На Городской площади откроется выставка ретрофотографий Тюмени

Фото: из фондов ТОКМ

18 апреля в 11 часов на Городской площади пройдет открытие Дней исторического и культурного наследия в рамках краеведческого проекта "Открой свой город заново". Тюменцам представят уличную выставку "Тюменские истории: дома, люди, судьбы".

На 24 планшетах разместят ретрофотографии Тюмени прошлых веков из архивов председателя Тюменского регионального общественного благотворительного фонда "Возрождение Тобольска" Аркадия Елфимова и тюменского краеведа Валерия Чупина. Каждая фотография снабжена QR-кодом, просканировав который можно услышать познавательные рассказы о старинных зданиях и знаменитых или малоизвестных тюменцах.

На Городской площади будет дан старт VII городскому краеведческому конкурсу "Памятники Тюмени", посвященному памяти тюменского городского архитектора Константина Чакина.