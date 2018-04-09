Горожан зовут поучаствовать в днях исторического и культурного наследия Тюмени

Централизованная библиотечная система Тюмени вновь проводит дни исторического и культурного наследия в рамках краеведческого проекта "Открой свой город заново". В этом году их программа посвящена теме "Город из камня и дерева". Мероприятия начнутся 18 апреля и продлятся до 31 мая.

В день открытия, 18 апреля, будет дан старт VII городскому краеведческому конкурсу "Памятники Тюмени", посвященному памяти тюменского городского архитектора Константина Чакина.

По традиции участников ждут буклеты, в которых содержатся вопросы и задания для горожан от 6 лет и старше. Малышам будут предложены раскраски с силуэтами памятников. Дети 10-14 лет смогут написать эссе по личным впечатлениям от архитектурных строений К.Чакина, а тюменцы старшего возраста примут участие в фотоквесте "Город в стиле модерн".

21 апреля в 15.00 в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) состоится презентация проекта "Том Сойер Фест". Том Сойер Фест – это фестиваль для тех, кто хочет сделать город лучше, перейти от слов к делу, выбрать и привести в порядок внешний вид города, обратить внимание на ценность исторической среды и объединить городских активистов в деятельное сообщество.

11 мая в 12.00 в Библиотеке истории города (ул. Щербакова, 11) – экскурсия по экспозиции "Имя в истории города. Городской голова А.И.Текутьев и архитектор К.П.Чакин".

12 мая в 15.00 в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) состоится лекция кураторов проекта "Том Сойер Фест" на тему "Placemaking: как общественное пространство меняет историю города".

15 мая в 15.00 вниманию любителей истории будет предложено видеоэссе "Наследие архитектора Чакина". Спикеры: Александр Клименко и Оксана Костко, кафедра дизайна архитектурной среды Тюменского индустриального университета. Место проведения: Литературно-краеведческий центр.

31 мая в 17.00 состоится закрытие Дней исторического и культурного наследия и церемония награждения победителей VII городского краеведческого конкурса "Памятники Тюмени".