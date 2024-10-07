В Тюмени начался очный этап хакатона "Города"

Очный этап Всероссийского урбанистического хакатона “Города” с 7 по 11 октября проходит в Тюмени, в нем участвуют молодые архитекторы, студенты и выпускники московских МАрхИ (Москва), НИУ ВШЭ, РУДН, Санкт-Петербургской академии художеств, университетов Казани, Самары Екатеринбурга и Тюмени.

Три команды участников, успешно прошедших заочные этапы конкурса, соберутся вместе и займутся разработкой концепций развития четырех объектов - въездных территорий в город на Московском, Ялуторовском и Тобольском трактах.

“Командам предстоит работа по созданию архитектурных концепций благоустройства мест рядом с въездными территориями в город с внедрением городской символики, локального дизайн-кода. Ребята рассмотрят варианты наполнения этих пространств функциями, связанными с остановкой для знакомства с городом, отдыха, питания, размещения временных павильонов, площадок на время крупных городских событий. Основные требования - это формирование яркого и запоминающегося впечатления о городе, проработанный визуальный образ и бережная работа с существующими стелами, их сохранение или обновление"", - рассказала Екатерина Долгих, организатор хакатона от АНО “Креативная экономика”.

Официальное открытие хакатона состоялось 7 октября в Центре стратегического развития “Сибирь”. На церемонии открытия участники также встретились с опытными экспертами в сфере архитектуры, которые будут курировать их работу. В их числе Иван Колманок - управляющий партнер, сооснователь AI GROUP, член Союза архитекторов России, выпускник и преподаватель МАРХИ; Александр Томашенко - управляющий партнер. сооснователь AI GROUP, руководитель проектов AI ARCHITECTS, советник Губернатора Калужской области по вопросам формирования комфортной городской среды в 2018-2020 гг. Третий эксперт - Елена Мальцева, архитектор АНО "Тюменское агентство развития креативных индустрий", отметила: “Тюмень обладает множеством символов и смыслов, которые могут лечь в основу проектов разрабатываемых на хакатоне, а концентрация разностороннего творчества участников позволит увязать объективные факты и творческий дух в интересные и сильные идеи”.

В Тюмени хакатон проходит при поддержке Тюменского агентства развития креативных индустрий (ТАРКИ). Финалом очного этапа станет защита разработанных концепций благоустройства перед экспертным жюри. Победителей хакатона и лучший проект объявят 11 октября в рамках форума креативных предпринимателей "КПД".