Тюменские студенты впечатлились архитектурой Китая

Фото - отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

Студенты Тюменского индустриального университета второй год подряд участвуют в Международной школе "Умный город", которая проводится в Пекинском университете гражданского строительства и архитектуры, в этот раз с Китаем знакомились 14 студентов института дизайна и архитектуры, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

На лекциях и практических занятиях ученых и архитекторов из разных стран участники обсуждали роль робототехники и искусственного интеллекта в гражданском строительстве, GIS-технологии и дистанционное зондирование, знакомились с историей архитектуры Китая. "Я впервые была в Китае, и первое, чем удивляет страна – это техническим прогрессом. Кажется, что здесь все автоматизировано. Мы посетили много интересных лекций на тему архитектуры, конструкций и технологий. Для себя отметила, как китайцы умело сохраняют историю своей страны, внедряя новые технологии строительства. В этом нам есть, чему поучиться у них. Вообще такое обучение очень вдохновляет, а в нашей профессии это очень важно", – рассказывает четверокурсница Арина Логинова.

В свою очередь тюменцы рассказали про деревянное зодчество Тюменской области, о деревянной архитектуре, памятниках города и региона, символизме элементов тюменского наличника. Также были представлены реальные проекты, над которыми работают студенты.

Помимо учебных занятий была организована насыщенная экскурсионная программа. Будущие архитекторы познакомились с традиционной и современной архитектурой Китая, посетили кампус университета, Пекинский национальный стадион, побывали на Великой китайской стене и в Летнем дворце императрицы. "В Китае впечатляет практически всё, особенно огромное количество зелени абсолютно везде, даже на разделительных островках на дорогах растут деревья. Поражают небоскребы, от простых жилых комплексов до дизайнерских акцентных зданий. ...Мы как будто побывали в будущем, настоящем и прошлом одновременно", – поделилась впечатлениями студентка Виктория Елистратова.

Летняя школа организована совместно Пекинским университетом гражданского строительства и архитектуры, Международным обществом фотограмметрии и дистанционного зондирования (ISPRS) и Международным консорциумом архитектурно-строительных университетов "Один пояс – один путь", участником которого является ТИУ. П ройти международные стажировки может любой желающий студент ТИУ. Форматы различные: летние и зимние школы, воркшопы, языковые курсы, семестровое обучение. Главные условия: высокая академическая успеваемость и знание иностранного языка не ниже уровня В2, отмечают в вузе.