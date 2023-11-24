Депутаты гордумы считают, что облик Тюмени позволяет ее назвать лучшим городом Земли

Тюмень за последнее десятилетие заметно похорошела, в том числе благодаря тому, что фасады зданий, особенно в центральной части и на гостевых улицах, перестали пестреть несуразными яркими вывесками и соответствуют общей стилистике. Внешним видом город выигрывает у многих других городов, отметили депутаты Тюменской гордумы на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию.

Одним из вопросов заседания стала информация о формировании архитектурно-художественного облика города. Представитель администрации рассказал депутатам, что в городе выделено шесть зон, для которых сформулированы требования по соответствию правилам архитектурно-строительного облика, исходя из особенностей их расположения. Так, в первую зону вошли территории с высокой концентрацией объектов культурного наследия в центре города, где главное требование — соблюдение общего стилевого единства исторической среды и сохранение памятников. Вторая территория — тоже в центре, со сложившейся застройкой, цель регулирования в этой зоне — интеграция новых объектов в существующую застройку с учетом сформировавшихся особенностей. Для улучшения качества городского планирования и стимулирования сотрудничества между администрацией города и заинтересованными сторонами в городе создан центр стратегического развития "Сибирь". Он будет способствовать развитию инноваций и формированию комфортной городской среды, займется системной разработкой КРТ на уровне стратегии единого мастер-плана города, формированием передовой урбанистической повестки на федеральном уровне и лояльности городских активистов. Продолжаются и ранее начатые работы. Так, в городе с 2012 года установлены требования к оформлению фасадов, за все время выдано более тысячи разрешений. "Мы видим, как центральная часть города преображается с учетом установленных требований, и это благоприятно влияет на восприятие города местными жителями и гостями", — отметил докладчик.

Депутат Георгий Муратов поблагодарил администрацию города за объемную работу по улучшению облика города, отметив, что сегодняшнее состояние улиц "позволяет со спокойной совестью говорить, что Тюмень — лучший город земли". При этом он обратил внимание властей на выданные когда-то в пользование бизнесу участки города, которые оказались заброшенными. В администрации города депутата заверили, что работа по таким объектам ведется, есть реестр — все они под пристальным вниманием властей. На вопрос, появится ли в Тюмени сквер Отрядов мэра, депутату сообщили, что такой вопрос прорабатывается, пока обсуждается будущее месторасположение сквера.

Депутат Сергей Морев поинтересовался, что будет на месте сносимого долгостроя в створе улиц Камышинская и Герцена. По данным администрации, использование участка после сноса дома будет определяться градостроительной документацией, на сегодня это социальный объект и объект благоустройства.

Резюмируя итоги заседания, председатель постоянной комиссии Иван Романчук отметил, что качество изменений в архитектурном облике города очевидно. "Тюмень поистине можно назвать лучшим городом земли. Принята концепция благоустройства и согласования фасадов, вывесок, видна серьезная, плановая работа по развитию территорий, в том числе с привлечением частных инвесторов. Считаем, что облик Тюмени будет становиться только лучше — администрация города в этом направлении очень правильно работает", — подчеркнул Иван Романчук.