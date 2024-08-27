Тюменский район "Ново-Патрушево" воссоздают в виртуальной реальности игры Minecraft

Фото пресс-службы АО "ТДСК"

Игра Minecraft существует уже более 10 лет. Она была выпущена в 2009 году и к 2020 году стала самой продаваемой в истории. Сегодня эта игра находится на пике популярности и собирает вокруг себя большое количество единомышленников и энтузиастов, которые создают в пикселеобразном пространстве впечатляющие проекты.

Например, тюменские школьники Грант Мелконян и Никита Елфимов воссоздают жилой район "Ново-Патрушево" в виртуальной модели мира на проекте BTE. Ребята состоят в команде team cis, в которой разные игроки строят Тюмень и другие города России и стран СНГ в масштабе 1 к 1. В данном проекте все создается через координаты спутниковых карт. Проект BTE объединяет участников из разных стран мира.

Пресс-службе АО "ТДСК" удалось пообщаться с ребятами Грантом Мелконяном и Никитой Елфимовым. Оказывается, они живут в разных городах: Грант в Тюмени, а Никита в Заводоуковске. На вопрос, почему решили воссоздать в Minecraft район "Ново-Патрушево", ребята ответили следующее:

"Построить "Ново-Патрушево" я решил, потому что в реальности сам живу в данном районе, в Квартале 1964", - сказал Грант. У Никиты в "Ново-Патрушево" живут родственники, поэтому он часто бывает здесь. Район ему нравится, хотя сам он живет в другом городе.

Никита перешел в 10 класс. Он учится в школе №3 города Заводоуковска. А Грант закончил 8 класс школы №69 в городе Тюмени. У Гранта есть опыт воссоздания и других проектов Тюменской домостроительной компании. Например, ЖК "На Менделеева", который построен около ТРЦ "Кристалл".

Помимо воссоздания Тюмени в Minecraft у ребят есть и другие увлечения. Никита занимается лыжными гонками, увлекается химией и планирует поступать в медицинский институт. Грант увлекается конструированием машин из бумаги, ходит в тренажёрный зал и занимается бодибилдингом. В будущем он хочет стать архитектором, программистом или музыкантом.

Еще один юный тюменец Спартак Гребенкин, сын Игоря Гребенкина, производителя работ участка №2 управления монтажных работ АО "ТДСК", продемонстрировал свой талант в виртуальном мире. Он тоже воссоздал дома, построенные АО "ТДСК", в игре Minecraft. Например, он очень точно передал детали и атмосферу домов в жилом комплексе "Квартал 1964".