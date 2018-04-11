На Центральном рынке нашли нарушения правил пожарной безопасности

Нарушения требований пожарной безопасности выявили сотрудники МЧС и прокуратуры при внеплановой проверке на рынке "Центральный".

Было установлено, что в здании площадью более 7 тысяч квадратных метров недостаточно эвакуационных выходов, а в эвакуационном коридоре правого крыла здания отсутствуют звуковые пожарные оповещатели. Пристройка к зданию хозяйственных боксов и гаражей выполнена без соблюдения требований к противопожарным разрывам.

В отношении ТМУП "Рынок" возбуждено административное дело по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и внесено представление об устранении нарушений закона, оно находится на контроле прокуратуры Тюмени.