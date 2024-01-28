Торговые центры Тюменской области станут более социально направленными

- Местные дизайнеры продолжат завоевание рынка, - рассказывает член Торгово-промышленной палаты Тюменской области, генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - Российские, в том числе и тюменские дизайнеры находят свой путь к аудитории, активно учатся и получают навыки, помогающие в конкурентной борьбе. Еще одно направление, которое в этом году станет ключевым связано с семейным времяпрепровождением в торговых центрах. Усилило эту тенденцию объявление Президентом страны 2024-й Годом Семьи. Поэтому, например, в ЦУМе планируется расширить пространство для семейного отдыха. Свою и немалую долю внимания получат все проекты, связанные с туризмом. У нас это прежде всего касается центра Visit Tyumen и связанной с этим брендом сувенирной продукции, а также с двумя музеями – оружия и развития Тюмени.

Ожидается большая активность со стороны любителей кибер-спорта и игровых VR-арен, созданных для погружения в виртуальную реальность. Для них создаются отдельные павильоны, которые имеют устойчивый тренд на увеличение. Эксперты в сфере торговли также прогнозируют, что в 2024 году ритейл продолжит превращение в своего рода социальные центры, которые будут сочетать в себе покупки и питание, развлечение и банковские услуги, фитнес-клубы и ярмарки.

По материалам департамента потребительского рынка администрации г. Тюмени.