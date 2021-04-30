В праздники привиться от коронавируса без записи можно будет в тюменских торговых центрах

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени с 1 мая начинается масштабная вакцинация от коронавируса в мобильных пунктах в крупных торговых центрах. Вакцинацию проводят сотрудники городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр.

Процедура занимает около 10–15 минут вместе с медицинским осмотром. После введения вакцины рекомендуется не уходить в течение 30 минут для контроля самочувствия. Сразу после первой прививки врач по согласованию назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день.

Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии).

График работы пунктов вакцинации:

— ТРЦ "Гудвин" с 1 по 10 мая с 15:00 до 20:00.

— ТЦ "Вояж" с 1 по 3 мая с 13:00 до 17:00.

— ТРЦ "Сити-молл" 1 и 2 мая с 10:00 до 16:00.

— ТРЦ "Премьер" 1 мая с 10:00 до 16:00.