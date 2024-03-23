В торговых центрах Тюмени появились арочные металлодетекторы

20:30 23 марта 2024
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В торговых центрах Тюмени в субботу начали появляться металлодетекторы, на входе посетителей встречает охрана. 

Ранее сообщалось, что губернатор Александр Моор после теракта в Подмосковье провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии Тюменской области и поручил на объектах торговли принять дополнительные меры по антитеррористической защищенности. 

Теги: Александр Моор , безопасность , теракт , торговые центры
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