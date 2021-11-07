QR-коды потребуют в 68 торговых центрах Тюменской области

Список торговых и торгово-развлекательных центров, для посещения которых нужен QR-код о прививке от коронавируса, перенесенном заболевании или свежий ПЦР-тест опубликовал Оперштаб. В него вошло 68 торговых объектав пяти городах региона.

По системе QR-кодов с 8 ноября работают:



Заводоуковск: "Большой", "Околица", "Континент".



Ялуторовск: торговые центры "Пятница" и "Купеческие ряды".



Ишим: центры "Гагаринский", "Мечта" и "Рынок Никольский".



Тобольск: "Жемчужина Сибири", "Арбат", "Европа", "Евразия", "РиО", универмаг "Тобольский".



Тюмень – 54 объекта:

1. ТРЦ "Сити Молл"

2. ТРЦ "Кристалл"

3. ТРЦ "Колумб"

4. ТРЦ "Солнечный"

5. ТЦ "Остров"

6. ТЦ "Галерея Вояж"

7. ТРЦ "Гудвин"

8. ТГК "Магеллан"

9. ТРЦ "Премьер"

10. ТК " Орион"

11. ТЦ "Новый Магнат"

12. ТЦ "Южный"

13. ТЦ "Зеленый берег"

14. ТРЦ "Фаворит"

15. ТРЦ "Па-На-Ма"

16. Тюменский ЦУМ

17. ТРЦ "Матрешка"

18. Гипермаркет "Ашан" (в составе ТРЦ "Кристалл")

19. ТД "Центральный"

20. ТЦ "Калинка"

21. ТЦ "Леруа Мерлен" (ул. Д. Менделеева, 1)

22. ТК "Тюменский"

23. ТЦ "Леруа Мерлен" (ул. Тобольский тракт, 103)

24. ТЦ "Континент"

25. ТЦ "Блошинка"

26. ТК "Яркий Сибиряк"

27. ТК "Михайловский"

28. ТЦ "Ямской"

29. ТЦ "Малахит"

30. ТЦ "Заречная Блошинка"

31. ТЦ "Москва"

32. ТЦ "Алебашевский BAZAR"

33. ТЦ "Весна"

34. ТЦ "На Минской"

35. ТЦ "ХозДвор"

36. ТЦ "Премьер Дом"

37. ТЦ "Дарина"

38. ТК "Мебельград"

39. ТЦ "Перестрой-ка"

40. ТЦ "Новый Восточный"

41. ТЦ "МЕГАМАРТ"

42. Детский гипермаркет TOYS TOWN

43. Гипермаркет "Райт" (в составе ТРЦ "Фаворит")

44. ТЦ "Матрешка"

45. Торговый центр "Сибиряк"

46. ТЦ "Пригородный"

47. ТЦ "П.О.Р.Т."

48. ТЦ "На Широтной"

49. Универсальный розничный рынок "Мальвинка"

50. ТЦ "Изобилие"

51. ТЦ "Рынок "Северный"

52. ТЦ "Матрикс"

53. ТЦ "Заречный двор"

54. ТЦ "Пять звезд"