В Тюмени Тотальный диктант напишут на пятнадцати площадках

14 апреля Тюмень присоединится к международной образовательной акции "Тотальный диктант – 2018". Написать диктант сможет любой желающий. Акция начнется в 13:00 на 15 площадках и займет не более полутора часов.

На большей части площадок, где предварительная регистрация была обязательна, места уже закончились — востребованными оказались Тюменская филармония, дворец культуры "Нефтяник", исторический парк "Россия — моя история", большой зал Тюменской областной думы, администрация Тюмени. Для тех, кто еще не регистрировался на Тотальный диктант, свободные места есть в аудиториях ТюмГУ, ТРЦ "Фаворит" и "Солнечный". Чтобы предупредить организаторов о своем участии, нужно выбрать площадку на сайте Тотального диктанта. Судя по информации на сайте, на диктант уже зарегистрировались больше тысячи тюменцев.

В этом году акция пройдет на двух закрытых площадках — в малом зале Тюменской областной думы, а также в Специальной библиотеке для слепых, где инвалиды по зрению смогут написать текст шрифтом Брайля, в редакторе на компьютере или плоскопечатным шрифтом любым пишущим прибором.

Автором текста для "Тотального диктанта" в этом году стала писательница Гузель Яхина, автор романа "Зулейха открывает глаза". Текст диктанта состоит из трех частей: "Утро", "День" и "Вечер".