Тотальный диктант тюменцам предложат написать в библиотеках, гостинице и "Точке кипения"

"Тотальный диктант" в России пройдет в этом году 9 апреля, в Тюмени для желающих поучаствовать в акции организуют несколько очных площадок, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Планируется, что участников акции примут Центральная городская библиотека, Информационно-библиотечный центр для молодежи, библиотека-филиал № 16, конференц-зал гостиницы "Спасская" и "Точка кипения – Тюмень". На все эти площадки необходима регистрация. Она откроется на официальном сайте проекта 30 марта. Сотрудники и студенты ТюмГУ диктант будут писать на корпоративной площадке в аудитории 501 корпуса СоцГум, сообщила городской координатор Тотального диктанта - 2022 в Тюмени, доцент кафедры русского языка и общего языкознания ТюмГУ Наталья Кузнецова.

Этот год для проекта ознаменовался возвращением к классике. Если в прошлом году организаторы устроили смелый кинематографический эксперимент, то в нынешнем всё напоминает прежний Тотальный диктант. Лауреат премий "Большая книга", "Национальный бестселлер", "Русский букер" и "Ясная Поляна" Марина Степнова написала текст, ориентированный на традиции русской классики. Это повествование о жизни и переживаниях мальчика-подростка, который живет в Воронеже в 1900 году.