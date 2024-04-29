Стартовала заявочная кампания на образовательный трек "Классный лидер" проекта "Школа лидеров"

Тюменцы посетят лекции и выполнят тематические тесты. Лучшие участники получат возможность стажировки на событиях молодежных команд региона, лидеров и сообществ. Подать заявку можно до 13 мая в сообществе мультицентра "Моя территория" во ВКонтакте.

Принять участие могут молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет, проживающие в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. Участники могут выбрать одно из трех направлений проекта: "Твори", "Делай добро" или "Сохраняй природу".

С 18 мая по 1 июня молодежь в онлайн-формате поучаствует в лекциях. Наставники направлений расскажут о региональных и федеральных кейсах, поделятся полезными ресурсами и тренингами по развитию компетенций, а также ответят на интересующие вопросы. Затем участники пройдут шесть модулей в треке "Надпрофессиональные компетенции" на платформе Твойуниверситет.рф и выполнят задания. 2 июня состоится экзамен — итоговый тест проекта в онлайн-формате, сообщает КП-Тюмень.

— В современном мире молодежи необходимо обладать широким кругом компетенций, чтобы быть лидером в выбранном виде деятельности. Благодаря участию в треке "Классный лидер" молодые люди смогут не только развить свои компетенции и получить новые знания, но и применить их на стажировке и получить практический опыт, — рассказала Айгерим Уакпаева, руководитель проекта "Школа лидеров".