В ТюмГУ начинается "Русский по пятницам"

Курсы "Русский по пятницам" в Тюмеском госуниверситете помогают всем желающим освежить в памяти правила орфографии и пунктуации перед Тотальным диктантом.

В этом году ежегодная просветительская акция "Тотальный диктант" состоится 5 апреля. Автором текста стала писатель, финалист премии "Ясная Поляна", лауреат Международного Почетного диплома Андерсена Марина Москвина.

Курсы русского языка для всех желающих пройдут 7, 14, 21 и 28 марта с 19:00 до 21:00 на площадке ТюмГУ по адресу: ул. Ленина, 16, аудитория L300. Регистрация здесь.

Занятия проведут доцент Светлана Смыслова, преподаватель Школы образования, канд. филол. наук, и Наталья Кузнецова, доцент кафедры языкознания и литературоведения, Член Филологического совета Тотального диктанта.

Регистрация по ссылке.

Для участников, не являющихся студентами или сотрудниками ТюмГУ, для прохода в корпус университета нужен паспорт, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.