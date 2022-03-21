Организаторы Тотального диктанта зовут тюменцев на "Русский по пятницам"

Международная образовательная акция "Тотальный диктант" в Тюмени продет 9 апреля на нескольких очных площадках. подготовиться к участию в акции и освежить в памяти правила орфографии и пунктуации тюменцы смогут на занятиях "Рсский по пятницам", первое состоится 25 марта.

Городской координатор Тотального диктанта - 2022 в Тюмени, доцент кафедры русского языка и общего языкознания ТюмГУ Наталья Кузнецова, отметила что Тотальный диктант уже много лет помогает вузу в реализации третьей миссии университета – служить на благо города, повышать и поддерживать культурный уровень горожан.

"У проекта образовался своеобразный клуб поклонников. Знаю, что для них важно собраться в одном помещении и написать диктант всем вместе ручкой по бумаге. В этом году мы предоставим такую возможность. И конечно, проведем подготовительные занятия "Русский по пятницам". Их будет всего три, мы сделаем акцент только на некоторые моменты, актуальные для этого года. Правила русского правописания будем рассматривать на материале произведений Марины Степновой", - отмечает Наталья Кузнецова.

Занятия пройдут 25 марта, 1 и 8 апреля в пространстве коллективной работы "Точка кипения – Тюмень" (ул. Республики, 142). Начало занятий – в 19:00.