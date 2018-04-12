В Тюменской области активизировались клещи

На прошлой неделе в Тюменской области было зарегистрировано два случая присасывания клещей, оба — у детей дошкольного возраста. Один из них произошел в Тюмени, другой в Тобольском районе. Напомним, еще один случай присасывания клеща был зафиксирован в конце марта в окрестностях Тюмени.

Пострадавшие обратились в медучреждения, где получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано, сообщает управление Роспотребнадзора..

На 10 апреля в Тюменской области против клещевого энцефалита привито порядка 15,5 тысяч человек. Прививка против клещевого энцефалита является обязательной и бесплатной только для тех, кто имеет профессиональные риски заражения вирусом. Все остальные могут сделать прививки за собственный счет в поликлинике по месту жительства или в медицинском центре частной формы собственности, имеющем разрешение на данный вид деятельности. Как сообщает департамент здравоохранения Тюмени, вакцина против клещевого энцефалита уже поступила в поликлиники.

Курс вакцинации состоит из трех прививок: первая вакцинация, вторая через 2–4 недели, третья через год от второй. Вакцинироваться против клещевого энцефалита можно круглый год, но планировать вакцинацию нужно таким образом, чтобы с момента второй прививки прошло не менее двух недель до возможной встречи с клещом.

Обращаться за медицинской помощью в случае присасывания клеща необходимо как можно раньше — желательно в первые сутки. В Тюмени пострадавшим от укуса клеща (и детям, и взрослым) помощь оказывают в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Жителям области — в областных больницах в муниципальных образованиях.