В Тюменской области есть первый пострадавший от укуса клеща

В начале этой недели, 26 марта, в Тюменской области был зарегистрирован первый случай присасывания клеща. От укуса пострадал мужчина, проживающий в дачном поселке неподалеку от Тюмени.

"Он снял с головы клеща после раздачи сена домашним кроликам. В этот же день он обратился за медицинской помощью в приемное отделение ГБУЗ ТО "Областной инфекционной клинической больницы", где была проведена профилактика иммуноглобулином, а также назначена антибиотикотерапия. Пострадавший от присасывания не был привит от клещевого энцефалита", — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Тюменцам напоминают, что основной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинопрофилактика. Вакцинироваться против клещевого энцефалита можно круглый год, но планировать вакцинацию нужно таким образом, чтобы с момента второй прививки прошло не менее двух недель до возможной встречи с клещом.

При соблюдении курса вакцинации, состоящего из трех прививок (первая вакцинация, вторая через 2–4 недели, третья через год от второй), иммунитет сохраняется на 3 года. Далее ревакцинации проводятся каждые 3 года. При этих условиях защита от летального исхода при получении клещевой инфекции обеспечена на 100%.

К эффективным средствам защиты населения от клещей относится индивидуальная защита людей: ношение защитных комбинезонов или костюмов при выезде на природу, осмотры одежды, вещей и кожных покровов, использование репеллентов.

Необходимо осматривать домашних животных, находившихся на улице, обнаруженных клещей снимать и умерщвлять.

После схода снега на дачных участках и прилегающих к ним территориях необходимо регулярно убирать старую листву, вырубать сухостой.

Обращаться за медицинской помощью необходимо как можно раньше (желательно в первые сутки) для проведения профилактических мероприятий, защищающих от развития клещевых инфекций.

В Тюмени детям и взрослым, пострадавшим от укуса клеща, помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а), жителям области — в областных больницах в муниципальных образованиях.

Снятого с человека клеща можно исследовать на инфекционные болезни человека, передающиеся через клещей, в лаборатории вирусных и особо опасных вирусных инфекций ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" (ул. Холодильная, 57).