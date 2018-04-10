Тюмень за день: 9 апреля

Фото: andrey.li в Инстаграм

Спринтеров в ползунках зовут на соревнования

"Чемпионат ползунков - одно из самых любимых мероприятий тюменских семей с маленькими детьми. Свободные места заканчиваются очень быстро. Успевайте подать заявку!" - говорит организатор чемпионата, депутат Тюменской облдумы Елена Кашкарова.

В Тюмени пройдет лекция о купце и меценате Текутьеве

В четверг, 12 апреля, в Музейном комплексе имени Словцова состоится лекция "Андрей Иванович Текутьев – благодетель Тюмени". Об известном тюменском купце и меценате второй половины XIX – начала XX века расскажет краевед Владимир Калининский. Встреча приурочена к Дню мецената и благотворителя в России. Начало в 18.00, вход свободный (ул. Советская, 63).

В Тюмени готовятся к "Библионочи"

Главная тема "Библионочи-2018" — "Магия книги". В Тюмени одной из площадок, где пройдет всероссийская акция, станет Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева (Орджоникидзе, 59). 20 апреля с 19:00 до 00:30 там будут работать больше сорока площадок.

В Тюменской области закрыли пять ледовых переправ

В целях безопасности в Тюменской области была завершена эксплуатация пяти ледовых переправ: в Ярковском районе на реке Тобол в селах Ярково и Сорокино, а также на реке Туре в селе Покровском, в Вагайском районе на реке Иртыш в деревне Экстезерь и на Иртыше в Уватском районе в селе Демьянском.

Горожан зовут поучаствовать в днях исторического и культурного наследия Тюмени

Централизованная библиотечная система Тюмени вновь проводит дни исторического и культурного наследия в рамках краеведческого проекта "Открой свой город заново". В этом году их программа посвящена теме "Город из камня и дерева". Мероприятия начнутся 18 апреля и продлятся до 31 мая.