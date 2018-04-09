В Тюмени пройдет лекция о купце и меценате Текутьеве

В четверг, 12 апреля, в Музейном комплексе имени Словцова состоится лекция "Андрей Иванович Текутьев – благодетель Тюмени". Об известном тюменском купце и меценате второй половины XIX – начала XX века расскажет краевед Владимир Калининский. Встреча приурочена к Дню мецената и благотворителя в России. Начало в 18.00, вход свободный (ул. Советская, 63).

Как сообщают в Тюменском музейно-просветительском объединении, сейчас Владимир Калининский, автор более 300 публикаций об истории тюменского края, готовит к изданию книгу об Андрее Текутьеве — "Благодетель Тюмени".

Напомним, в конце прошлого года еще один тюменский краевед Сергей Кубочкин выпустил книгу "Текутьев. Жизнь под шум скандалов".