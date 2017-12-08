В Тюмени вышла книга о жизни купца Текутьева

Книгу о человеке, чье имя слышал всякий тюменец и которое, безусловно, близко увлеченным историей края, презентовали в Тюменской областной научной библиотеке. Новая работа краеведа Сергея Кубочкина вышла под названием "Текутьев. Жизнь под шум скандалов".

История об известном тюменском купце и меценате второй половины XIX – начала XX века была выпущена в рамках проекта "История российского предпринимательства" тюменского отделения общественной организации "Деловая Россия".

"При знакомстве с рукописью Сергея Кубочкина заинтересовала биография Андрея Текутьева. Он из нищей семьи, восьмой по счету ребенок. Начал помощником приказчика в магазине, а стал купцом первой гильдии, городским главой и самым богатым человеком в Тюмени на тот момент, — рассказывает куратор проекта Александр Кильтау. — Текутьев жестко вел себя в бизнесе, но вместе с тем строил общественные заведения. Стало интересно, как умещаются в человеке жесткий предприниматель и меценат. Изучая биографии тюменских купцов, возникает ощущение, что люди в то время были профессиональнее, чем сейчас".

По словам Сергея Кубочкина, на написание книги он потратил пару лет, но этому предшествовали годы сбора материала. На поиск сведений о жизни Текутьеве в архивах, метрических книгах, старой периодике и воспоминаниях современников у краеведа ушло не меньше пятнадцати лет. Издание снабжено множеством фотографий. Одни были найдены в музеях, другие в семейных архивах, еще часть из личной коллекции Кубочкина — старинные фотографии с тюменцами и видами города он собирает уже четверть века.

"Одна из уникальных фотографий в этой книге та, где Текутьев только заступил в должность городского главы в 1899 году. Изображение ко мне попало от одной пожилой тюменки. Она мне отдала свой семейный архив, но за фотографии с Текутьевым держалась очень стойко, отказывалась дать хоть одним глазком взглянуть на них. Когда родственники определяли ее в дом ветеранов, то она пригласила меня и отдала фотографии, — рассказывает Кубочкин. — Так и не смог узнать, откуда они у нее. Ее дядя, купец Рыбин, торговал водкой и вином, а Текутьев к этому очень отрицательно относился. То есть они не должны были пересекаться и дружить. Но фотографии век хранились в этой семье".

Поясняя заглавие книги, краевед отметил, что вся деятельность тюменского предпринимателя проходила на фоне скандалов и перепалок. "Андрей Иванович был человеком со сложным характером. Наверное, через сто лет после его смерти на что-то можно закрыть глаза. В одно время он был под следствием с обвинением в сбыте фальшивых денег. В итоге он был освобожден с формулировкой "оставлен в сильном подозре­нии". Может, правда был очень ловок. Нужно разделять, каким Текутьев был человеком и кем он был для нашего города. А для Тюмени он сделал очень много", — считает Кубочкин.

С Текутьева в Тюмени начался театр, который он построил и содержал. Он же открыл в городе бесплатную библиотеку к столетию Пушкина, для которой закупал книги и периодику. Предприниматель содержал мужские и женские приходские училища в своем здании, а бедным ученикам покупал не только учебники, но и одежду. На замену городской больнице — небольшого барака на несколько коек — он построил целый больничный городок в районе Аптекарского сада, хирургический корпус с первым в Тобольской губернии рентгеновским аппаратом. На его средства была отстроена первая школа ремесленных учеников с оборудованием и литейной мастерской.

"Тюмень в то время была железнодорожным тупиком. Представьте — проект железной дороги Курган — Екатеринбург — Омск уже был высочайше утвержден. Текутьев убедил правителей — как именно достоверно неизвестно — построить железную дорогу через Тюмень, а не через Курган", — говорит Сергей Кубочкин.

Мнения разделяются не только по отношению к личности тюменского купца, но и фактов биографии. Кубочкин считает, что история и краеведение это точные науки, чего старался придерживаться в работе над книгой. Расхождения в источниках о Текутьеве возникают по поводу начала начал — года его рождения. В качестве верной краевед называет 1838 год.

"Это установлено по метрическим книгам Екатерининской церкви села Созоново. В следующем году у нас 180-летие со дня его рождения. На памятнике, установленном на Текутьевском бульваре, увековечена ошибка. Надеюсь, что это исправят когда-нибудь", — рассказал он.

Книга "Текутьев. Жизнь под шум скандалов" была выпущена в "Тюменском доме печати" небольшим тиражом, пока экземпляры расходятся по причастным к выходу издания в свет. Вероятно, остаток можно будет найти в краеведческом отделе магазина "Знание".

Влада Нерадовская