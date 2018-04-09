Спринтеров в ползунках зовут на соревнования

В спорткомплексе "Строймаш" 21 апреля пройдёт очередной чемпионат для самых маленьких спортсменов.

"Чемпионат ползунков - одно из самых любимых мероприятий тюменских семей с маленькими детьми. Свободные места заканчиваются очень быстро. Успевайте подать заявку!" - говорит организатор чемпионата, депутат Тюменской облдумы Елена Кашкарова.

В 2018 году чемпионат пройдёт в рамках федерального проекта "Крепкая семья". Это будет яркий праздник для детей и их родителей с большим количеством подарков для малышей.

В турнире могут принять участие 200 детей от 6 месяцев до 2 лет.

Все "спортсмены" будут разделены на 3 возрастные группы:

· от 6 месяцев до 1 года

· от 1 года до 1,5 лет

· от 1,5 до 2 лет.

Малышам будет необходимо на скорость преодолеть 10 метров. Все без исключения участники получат утешительные призы, победители и призеры – главные награды от партнеров.

Чтобы стать участником чемпионата, необходимо подать заявку с 9 по 11 апреля 2018 года (включительно) по электронной почте sbtmn2017@gmail.com и обязательно указать в заявке полное ФИО ребенка, сколько ребенку будет лет и месяцев на момент проведения чемпионата, ФИО родителя, который будет присутствовать с ребенком, контактный телефон.

С регламентом Чемпионата можно ознакомиться здесь.